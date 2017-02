Juani Mimbrero ingressa a la 'Universitat del Xató' del Vendrell

La Xatonada Popular va repartir 1.500 racions i una setantena de nens van fer les seves receptes

De vegades és el fred, altres la pluja, ahir tocava vent. Cada any, la tradició desafia qualsevol inclemència meteorològica per celebrar la festa gastronòmica per excel·lència del Vendrell: la Xatonada Popular. L’esdeveniment va servir per triar un nou mestre xatonaire.



El xató de Juani Mimbrero fou el millor valorat pel jurat entre la cinquantena de plats que van elaborar els concursants. Juani Mimbrero ingressava, d’aquesta manera, en la universitat del xató. El seu nou títol de mestre xatonaire, junt amb el de les 30 persones que van guanyar les edicions anteriors, li atorga la responsabilitat de continuar amb la tradició gastronòmica que fa que el xató sigui un plat principal.



«A diferència d’altres municipis, la recepta del Vendrell incorpora l’escarola i el romesco, però també truites de fesols o patates. D’altra banda, l’escarola la covem amb el romesco. Tot plegat fa que el xató del Vendrell sigui un primer plat o principal, i no pas un acompanyament, una simple amanida, com fan en altres poblacions de la zona», explicava ahir el regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Vendrell, Kenneth Martínez.



Juani Mimbrero formarà part de l’ànima de la festa gastronòmica, a partir d’ara, com ho han estat enguany els seus antecessors. I és que, la Xatonada Popular del Vendrell, no només busca la complicitat de la ciutadania i dels restauradors, sinó també dels més joves. Durant tota la setmana passada, els mestres xatonaires van ensenyar als alumnes de les escoles com elaborar el xató. Com cada any, la Rambla del Vendrell es va omplir ahir amb quasi una setantena d’aquests alumnes dels centres que van voler formar part de la multitudinària exhibició infantil a l’aire lliure.