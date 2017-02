Finalitza la consolidació del campanar de l'església jujoliana de Vistabella

Imatge de l'exterior del temple dissenyat per Josep Maria Jujol.

En aquesta primera de les sis fases de restauració també s'han reparat les cobertes

06/02/2017

Segons que han informat des de l'Arquebisbat de Tarragona, ja s'ha completata la primera fase de restauració de l'església del Sagrat Cor de Vistabell, a la Secuita, obra de l'arquitecte modernista tarragoní, Josep Maria Jujol.



Aquesta primera fase del projecte restaurador, la més costosa, dirigida per l’arquitecte Santi Prats i Rocavert, ha consistit en la consolidació del campanar i la reparació de les cobertes. Queden pendents d’executar cinc fases perquè l’església quedi totalment restaurada. Les següents fases consistiran en restaurar les façanes, rehabilitar la sagristia, el paviment, la instal·lació de la calefacció i la ventilació, la restauració dels elements interiors de fusta i ferra com també les pintures sobres els maons i la il·luminació interior del temple.



En el finançament de l’obra han participat la Generalitat de Catalunya, l’Arquebisbat de Tarragona, la Parròquia de Vistabella, la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de La Secuita. El pressupost total és de 275.230 euros.



El cost d’aquesta primera fase ha superat el pressupost inicial previst a causa del descobriment de «patologies ocultes amagades en anteriors obres de restauració», segons apuntava l'arquitecte. Aquest fet ha obligat a executar reforços addicionals en l’estructura del campanar i a la bòveda de la nau central. Per aquest motiu la restauració del sostre del cos secundari i la il·luminació exterior del temple es postposaran fins a disposar de més recursos econòmics.