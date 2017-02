El fort vent provoca dos ferits greus a Salou i estralls a tota Tarragona

Un home i una dona, de 60 i 61 anys respectivament, sortien d’aparcar el vehicle al passeig 30 d’octubre quan un gran arbre els va caure al damunt

Actualitzada 06/02/2017 a les 13:29

Previsions per aquest dilluns

El fort vent que bufava ahir a la tarda a la demarcació de Tarragona va causar estralls i, fins i tot, alguns ferits. A Tarragona es van registrar ratxes màximes de fins a 90 quilòmetres per hora, que es van superar a poblacions com ara l’Espluga de Francolí (97 km/h), Vila-rodona (98 km/h) i Falset (92 km/h).El vent va provocar dos ferits a Salou. Dues persones van resultar ferides, una d’elles crítica, en caure’ls a sobre un arbre de grans dimensions a Salou. Segons el sistema d’Emergències Mèdiques, el sinistre es va produir quan passaven deu minuts de les sis de la tarda, al passeig del 30 d’octubre, concretament entre el carrer Rector Ubach i el carrer Tarragona. Els ferits són un matrimoni, veïns de Terrassa. L’home, de 60 anys, va resultar ferit crític, mentre que la dona, de 61, va resultar ferida de menys gravetat. Tots dos van ser evacuats en ambulància a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Fins a Salou es van desplaçar tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, quatre ambulàncies del SEM, quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius de la Policia Local.Tot apunta a què la parella acabava d’aparcar al costat de l’envelat de Festa Major, una zona molt pròxima al consistori, on ahir ja havien caigut diversos arbres per les ventades. De fet, poc abans, l’Ajuntament de Salou havia suspès tots els actes previstos per ahir a la tarda de Festa Major. A Salou, la força del vent va fer caure més arbres, tal com es pot copsar a les imatges i, fins i tot, el mur d’un recinte residencial, al carrer Murillo.També ferides, però de menys gravetat, van resultar dues persones a la ciutat de Tarragona en un espectacular incident provocat per la força del vent. Dues persones van resultar ferides de poca gravetat aquest en caure’ls una torre de senyalització sobre el cotxe a la carretera T-11, a l’altura de Tarragona, a la rotonda que distribueix el trànsit davant del centre comercial Les Gavarres. Els afectats són una dona de 50 anys que va patir diverses contusions lleus i un home de 52 que va resultar ferit de poca gravetat. Tots dos van ser evacuats en dues ambulàncies a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.També a Tarragona hi va haver un altre ferit per un accident laboral i es desconeix si aquest l’hauria produït també la força del vent que bufava a la zona. Un treballador de 63 anys va resultar ferit de gravetat en caure-li a sobre una porta metàl·lica en una empresa de Tarragona. L’avís de l’incident es va rebre poc abans de les deu del matí, en una fàbrica situada al carrer del Granit, al polígon industrial Riu Clar. L’home va quedar aixafat per la porta metàl·lica. Entre els molts incidents que el vent va provocar també a la ciutat de Tarragona, destaca també la caiguda d’un mur del CEIP del Serrallo, la d’un arbre a la plaça Cuba del barri de Sant Pere i Sant Pau, i una palmera, a la plaça dels Infants. La Guàrdia Urbana de la ciutat va registrar durant aquest diumenge un total de 100 incidències.També cal remarcar els incidents que el fort vent ha causat a Reus, on la Guàrdia Urbana ha realitzat un total de 63 actuacions entre el matí del diumenge 5 de febrer i la matinada del dilluns 6 de febrer. Les incidències han causat danys materials, però en cap cas han causat danys a les persones. També a Torredembarra i Cunit hi ha hagut diverses incidències com caiguda d'arbres o despreniments de teulades.El telèfon d’emergències 112 de Catalunya va rebre, fins les nou de la nit d’ahir, fins a 1.248 trucades, 850 relacionades amb els forts vents. La majoria d’aquestes van ser per caiguda d’arbres o branques, obstacles a la calçada, mobiliari urbà, caiguda de tendals o cobertes i risc estructural. Per comarques, les localitzacions més afectades van ser: Tarragonès (242 trucades), Baix Llobregat (227 trucades), Baix Camp (183 trucades), Barcelonès (130 trucades) i Baix Penedès (110 trucades). Per municipis, el telèfon 112 va rebre: 154 trucades des de Tarragona, 120 des de Reus i fins a 32 trucades des de Cambrils. De les trucades al telèfon d’emergències 112 es van derivar avisos als Bombers de la Generalitat, que van atendre (des de les 8 hores d’ahir al matí i fins a les nou de la nit), 602 serveis relacionats amb l’episodi de vent.El Servei Meteorològic de Catalunya SMC ha informat que es mantenen les previsions de fort vent per tot Catalunya la propera nit i matinada. L’episodi s’incrementarà i s’allargarà durant la matinada i avui dilluns al Pirineu, on la ratxa màxima pot superar els 125 Km/h a cotes altes. S’esperen ratxes de vent fort sostingut.