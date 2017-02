La desfilada del vespre, tot un èxit de participació i assistència de públic

Actualitzada 04/02/2017 a les 20:38

La gran festa del Cos Blanc s’ha apoderat dels carrers de Salou. Després d’una jornada matinal amb les desfilades de lluïment, els salouencs han sortit en massa als carrers per gaudir de la festa de llum, música i confeti que des de les 19h inunda el municipi.El compte de twitter del Patronat de Turisme de Salou ha compartit un vídeo en el que es pot veure com es desenvolupa la festa i les carrosses desfilen envoltades per un públic molt nombrós.