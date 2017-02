Roc Muñoz: «Amb les dretes hem retrocedit en drets, igualtats i prestació social»

Primeres paraules de Muñoz com a primer secretari del PSC al Camp de Tarragona

Redacció

Actualitzada 04/02/2017 a les 17:18

«En aquests darrers anys de Governs de la dreta i de crisi econòmica hem retrocedit en drets, igualtat i en prestacions socials. Fruit d’aquesta dinàmica en aquests moments 15.000 famílies de les nostres comarques tenen a tots els seus membres a l’atur i ja no reben cap prestació ni subsidi que els permeti viure amb dignitat material. Cal redreçar aquesta injustícia i aquest ha de ser el nostre objectiu polític número u». Aquestes han estat les primeres paraules de Roc Muñoz com a primer secretari del PSC al Camp de Tarragona.



L’alcalde de la Canonja ha obtingut el suport del 98% dels delegats al Congrés que representaven a totes les agrupacions socialistes de les comarques tarragonines.



Pel que fa a la nova comissió executiva elegida en el Congrés, en destaca l’entrada d’un nombrós grup de persones que fins ara no tenien responsabilitats orgàniques així com la continuïtat de militants amb un llarg bagatge i experiència política.



Així, han estat elegits membres de la comissió executiva: Josep Fèlix Ballesteros, com a president, Diana Salvadó com a vicesecretària primera i portaveu, Kenneth Martinez com a responsable de l’àrea d’organització, Josep Masdeu de la de política municipal, Nicolás García de la de formació, Imma Costa de la de relacions institucionals amb Martí Carnicer d’adjunt, Andreu Martín de la de polítiques parlamentàries i Sandra Ramos de la de polítiques d’igualtat.



Completen la nova comissió executiva de la federació les següents persones: Antonio López, Pere Valls, Rosa Maria Ibarra, Núria Ortiz, Toni Brull, Carlos Castillo, Elena Saninas, Juan Martínez, Llorenç Torruella, José Bravo, Joan Gené, Dídac Lorite, Estela Martín, Alejandro Fernández, Baltasar Santos, Estela Baeza, Sandra Guaita, Montse Roca, Rocío León, Sofia Acosta, Tomasa Molina, Ana Isabel Martínez, Laura Craiu, Bachir el Azzouz, Montse Martínez, Maria Jesús Sánchez, Yolanda Pérez, Montse Muñoz, Aurora Rodríguez, Olga González, Màxima Serrano, Aranzazu Longares i Lucia López.