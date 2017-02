﻿﻿La Pobla ja té l'Avinguda de la Química

D’aquesta manera, el municipi pobletà rendeix homenatge a un sector clau en el territori

Redacció

Actualitzada 04/02/2017 a les 18:11

La Pobla ha viscut un dels actes més destacats de la seva Festa Major d’hivern quan, aquest migdia, ha tingut lloc la inauguració de la nova Avinguda de la Química. L’Ajuntament de La Pobla ha dut a terme aquest projecte sobre el tram de la carretera T-750 comprès entre la rotonda d’accés a l’A-27 i el polígon industrial, i ha estat finançat pel consistori «amb els ingressos percebuts del conveni urbanístic assolit per les 17 indústries i propietaris dels terrenys del polígon ubicat a La Pobla», segons ha detallat l’alcalde de La Pobla, Joan Maria Sardà.



Amb aquest projecte ja convertit en realitat, la indústria, La Pobla i la resta de municipis veïns guanyen una via que veu ampliada la seva calçada, la qual cosa ha permès doblar els carrils per a cada sentit de circulació, en alguns trams, i afegir zona d’aparcament, en altres trams. A més, s’ha aprofitat per crear voreres equipades amb mobiliari urbà –bancs i papereres–, així com s’ha instal·lat una nova xarxa de pluvials, d’aigua potable, d’enllumenat i de reg. Finalment, s’ha renovat la senyalització de trànsit, tant vertical com horitzontal, i s’ha enjardinat l’avinguda amb la plantació de fins a 239 arbres. Tot plegat ha suposat actuar sobre una superfície de 30.600 metres quadrats, dels quals 23.600 m2 corresponen a la calçada i la resta a la zona de voreres.



L’acte inaugural, que ha tingut lloc en una carpa habilitada a tocar de l’Avinguda de la Química, ha comptat amb la presència de més de 300 veïns del municipi, així com també amb destacades autoritats del territori, entre les quals el secretari d’Infraestructures de la Generalitat, els alcaldes del Morell, Perafort i Constantí, el cap de l’Àrea Bàsica Policial del Tarragonès del cos de Mossos d’Esquadra, el president de l’AEQT i director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, la directora general de l’AEQT, el president de de FEIQUE i de Dow Chemical Ibérica i el president de Repsol.