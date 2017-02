L'entitat té diners suficients per a la primera fase però en necessita més per arribar fins al judici oral

Actualitzada 04/02/2017 a les 17:37

La Plataforma d'Afectats per la Cooperativa Agrícola de Cambrils ha ratificat aquest dissabte en assemblea que, tal com es va avançar en la darrera trobada a l'octubre, es presentaran com a acusació particular en el procés judicial obert contra antics i nous gestors de la secció de crèdit que va fer fallida a finals del 2015. A partir d'ara, l'entitat començarà la recollida de fons per poder estar presents en tot el procés fins al judici oral, que tindria un cost d'uns 21.000 euros. La Plataforma estima que, de tots els adherits a l'entitat, uns 150 estan disposats a cobrir les despeses del procés, que serien d'uns 120 euros per cap. Els afectats van cobrar a l'agost el 46,4% dels estalvis retinguts i, segons preveu el pla de viabilitat, aquest any tenen garantit un 3,2% més, tot i que encara no hi ha un calendari de pagament fixat.



Segons ha explicat el president de la Plataforma, Dani Pallejà, l'assemblea d'aquest dissabte ha servit per ratificar les intencions i «mesurar el pols» perquè «d'octubre cap aquí, hem copsat que la gent s'ha desinflat una mica». «Està clar que seguim endavant i tenim el compromís de la gent», ha assegurat Pallejà. A partir d'ara, organitzaran la part de provisió de fons per recaptar més diners, els que falten per completar tot el procés. Avui dia, la Plataforma té uns 9.000 euros que serviran per cobrir la primera fase. Segons l'entitat, hi ha un pressupost fixat de 21.000 euros per a tot el procés, on s'inclouen els advocats o procuradors.



Pallejà ha apuntat que, un cop entren al procés, «no seria presentable entrar només en la primera fase perquè tens fons i després quedar-te penjat sense recursos i haver de desistir». En aquesta línia, ha insistit en la recaptació de fons entre els socis de la Plataforma per arribar a la xifra estimada, tancada per contracte. Segons ha explicat el president, persones vinculades a la CUP han oferit a la Plataforma adherir-se en la personació que ha fet la formació, però els afectats ho han rebutjat perquè entenen que amb el temps que porten en actiu cal que l'entitat hi sigui a títol personal.



Sobre les declaracions dels primers investigats per la fallida de la secció de crèdit al Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus, la Plataforma ha apuntat que tot el que han explicat davant del jutge els diversos directius de la Cooperativa «està en el guió previst». «Tothom tira pilotes fora», ha dit Pallejà.