El Cós Blanc vol inundar els carrers de Salou

Aquest matí ha tingut lloc la Cercavila de Lluïment de Carrosses i a la tarda, a les 19, tothom al carrer per gaudir de la festa

Redacció

Actualitzada 04/02/2017 a les 18:58

El Cós Blanc i Salou són sinònim de festa, alegria, color i felicitat. Així ho han demostrat aquest matí, amb la Cercavila de Lluïment de Carrosses que, puntual, ha arrencat a les onze. Des del carrer Advocat Gallego, les 29 carrosses han desfilat, orgulloses (pots veure totes les imatges dins de la notícia), mostrant-se en la prèvia del que ha de ser la gran festa.



I aquesta gran festa s'ha desenvolupat tal com estava previst. A les 19 hores arrenca el Cós Blanc, la festa de festes, on s'espera que no hi càpiga ni una agulla pels carrers de Salou.



Tot i que, en senyal de protesta, les colles volien sortir mitja hora més tard per la forma de cobrament de la subvenció municipal, finalment el Cós Blanc arrenca, puntual, a les 19 hores, per motius de seguretat.