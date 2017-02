Vídeo dansa al Teatre Principal de Valls

Marta Arjona, la segona per la dreta, amb les ballarines i l'equip que van enregistrar el vídeo.

La vallenca Marta Arjona enregistra una escena de dansa per a un nou projecte audiovisual

03/02/2017

La vallenca Marta Arjona ha realitzat aquesta setmana una residència artística i tècnica al Teatre Principal de Valls per enregistrar una escena del seu nou projecte de vídeo dansa.



Marta Arjona, amb la productora especialitzada en dansa i arts escèniques DansPXL, ha rodat part de la seva nova creació de vídeo dansa al Principal, protagonitzada per la ballarina mexicana Triana Botaya. Al vídeo es narra, a través del moviment i d’elements simbòlics del país, el seu viatge cap a Catalunya i el que aquesta terra li ha aportat. La coreografia és 'La Saeta', premiada a diferents concursos estatals.



En l’escena enregistrada a partir d’aquesta residència artística i tècnica, apareixen també les nenes vallenques Alba i Alexandra Pérez que, per a la ballarina mexicana, representen símbols del que ella s’ha trobat en el seu viatge a Catalunya. La residència forma part d’un projecte més dilatat en el temps, que es va començar a rodar als escenaris naturals de la Punta de la Móra de Tarragona el passat mes de novembre, i es preveu que finalitzi cap al mes d’agost. L’estrena està prevista a principis del 2018.