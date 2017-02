La colpeja amb un martell perquè li dóna carabasses però la policia no ho considera violència de gènere

La tipificació dels delictes estableix que només si hi ha una relació sentimental passada o actual es pot considerar com a tal

Una jove de Reus de 27 anys, d'origen romanès, va ser atacada el passat diumenge, 29 de gener a Cambrils per un amic, Ali B. de 26 anys, d'origen marroquí i resident a Montbrió del Camp. Segons que explica en la seva edició d'avui el Diari de Tarragona, la causa de l'agressió, que es va produir amb un martell, seria que la jove no va correspondre les intencions d'Ali de tenir una relació 'més estreta' de la que ja mantenien.



Al jove les 'carabasses' no li van agradar i del cotxe amb què els dos havien arribat a Cambrils, va agafar un martell i va intentar colpejar la noia al cap. L'agressió es va saldar amb una fractura de pòmul i dos forts cops al crani. Els fets es van produir a prop de les dependències dels Mossos d'Esquadra a Cambrils, a l'avinguda Adelaida. De fet, a prop també hi ha una caserna de la Guàrdia Civil.



Segons el relat del rotatiu, en sentir els crits de la noia, agents dels dos cossos van anar a socórrer-la mentre l'agressor fugia pel carrer Rosa Sensat després de llençar l'arma a terra.



La víctima va ser atesa per efectius del SEM i traslladada a l'Hospital Joan XXIII. Al mateix temps s'iniciava el dispositiu de cerca de l'agressor, que primer es va iniciar a Cambrils i, posteriorment, d'acord amb la informació rebuda sobre la identitat del jove, es va traslladar a Montbrió, on residia.



Es va muntar un dispositiu de vigilància de l'habitatge del jove a l'espera que tornés, però poc després de la mitjanit l'agressor el van veure sortir de casa, doncs havia tornat abans que es muntés el dispositiu policial.



El jove en veure's descobert va sortir corrents i va aconseguir, fugint cap al barri antic del poble, desfer-se dels agents que el perseguien. Amb l'ajuda de les dues persones que havien anat a recollir-lo en cotxe a casa seva i que van ser interceptats pels agents, finalment es va convèncer a l'agressor de què es lliurés a la policia, cosa que va fer passades les dues de la matinada. De fet, segons relata el rotatiu, els Mossos van quedar amb ell en una zona apartada prop de Montbrió, on va acceptar ser detingut. A l'interior de la maleta que va deixar anar quan va fugir i duia un passaport suposadament per la intenció de sortir del país per evitar l'acció de la justícia.



D'acord amb el relat de la víctima, que considerava a Ali un amic i amb l'explicació de les causes de l'agressió, la policia no tipifica el cas com de violència de gènere. Que es tracti d'una agressió a una dona que es nega a acceptar la imposició sentimental d'un home no influeix en la qualificació del delicte. Això no afecta, però, a la gravetat de la condemna que pot rebre.



En qualsevol cas, una relació d'amistat no permet considerar-ho com a violència de gènere, que sí que es dóna quan hi ha una relació passada o actual, entre agressor i víctima. Els Mossos imputen a Ali B, un delicte d'homicidi en grau de temptativa perquè consideren que els cops que va rebre la víctima la podien haver matat.