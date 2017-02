Intenta escapar-se després de robar amb força en tres vehicles i el troben entre matolls

Una segona persona ha estat detinguda just quan la Policia Local s'ha personat al lloc dels fets

Redacció

03/02/2017

La Policia Local de Torredembarra ha detingut, la nit de dijous cap a divendres, dos veïns del municipi com a presumptes autors d’un robatori amb força en tres vehicles estacionats a l’aparcament de l’avinguda del President Companys.



A la una de la matinada la Policia Local ha rebut avís d’un veí que alertava que després d’escoltar cops per la zona de l’aparcament, en mirar per la finestra de l’habitatge, havia vist dues persones realitzant moviments sospitosos. Una patrulla de la Policia Local, que es trobava en el moment de la trucada al carrer de Girona, s’hi ha personat immediatament, interceptant a un dels detinguts. El segon ha intentat escapar-se per una finca rural propera, però els agents l'han trobat, al cap de pocs minuts, amagat entre matolls. Finalment, han procedit a la seva detenció, i les dues persones han passat a disposició judicial. Posteriorment, els agents han realitzat una batuda per localitzar més vehicles afectats.



Aquest cas té lloc després que el cap de setmana passat es denunciessin actes vandàlics i intents de robatori a diversos vehicles i a les instal·lacions de la Zona Esportiva Municipal. Arran d’aquests fets, s’ha intensificat la col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i la Policia Local, i s'està valorant si els detinguts d'aquesta nit estan relacionats amb més fets delictius.