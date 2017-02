Ferit de gravetat el conductor d'un turisme en col·lidir contra una furgoneta a Vilaverd

L'accident ha tingut lloc a la C-14, que resta tallada en ambdós sentits

Redacció

Actualitzada 03/02/2017 a les 15:59

Un home de 36 anys ha resultat ferit de gravetat en un accident entre un turisme i una furgoneta a l'alçada de Vilaverd, a la Conca de Barberà. Els fets han tingut lloc a la carretera C-14 poc abans de dos quarts de tres de la tarda d'aquest divendres, al quilòmetre 29 de la via. El ferit greu ha quedat atrapat a l'interior del turisme que conduïa, i quatre dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc de l'accident per tal d'alliberar-lo.



El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat l'helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies per atendre el ferit, que conduïa el turisme. Aquest, un cop els Bombers han finalitzat els treballs d'excarceració, ha estat traslladat amb l'helicòpter fins a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.



A causa de la topada s'han tallat els dos sentits de la via, i s'han desviat els vehicles que circulaven per la carretera per la C-37 i l'N-240, segons informa el Servei Català de Trànsit.