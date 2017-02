El Govern insta els ajuntaments a optar a l'1,5% cultural

Es destina a posar en valor el patrimoni local

Actualitzada 02/02/2017 a les 21:18

El Sotsdelegat del Govern accidental a Tarragona, Emilio Ablanedo, ha volgut «convidar als Ajuntaments a realitzar els tràmits necessaris per tal de poder presentar-se a futures convocatòries de l’1,5% cultural ja que es tracta d’una molt bona via per posar en valor el ric patrimoni de la nostra província». El Govern d’Espanya, segons ha informat la Subdelegació a Tarragona, ha destinat a la província de Tarragona durant les legislatures del President Mariano Rajoy Rajoy i en concepte de l’1,5% cultural, prop de 7 milions d’euros, en concret 6779611.38 euros. Aquesta quantitat ha anat destinada a un total de 14 actuacions que es troben en diferents fases (tramitació, execució i finalitzades). Dues de les actuacions estan en fase de tramitació, quatre en execució i vuit s’han finalitzat. Segons el recorregut geogràfic que fa el Govern per les actuacions realitzades, n’han sortit beneficiades set de les deu comarques que té la província; Tarragonès; Terra Alta; Priorat; Alt Camp; Baix Camp i Conca de Barberà. Tant el Tarragonès com el Baix Camp han estat,i són, escenari de 4 actuacions cada comarca mentre que el municipi que més inversió rebrà serà Tarragona.



L’any 2015 es va aprovar l’1,5% cultural, a l’adequació de les restes arqueològiques del teatre romà de la ciutat de Tarragona. El Ministeri de Foment aporta el 50% del cost de l’obra, 197.400 euros. A Constantí es va destinar a la segona fase de la restauració del Pont de les Caixes. Foment hi aportarà 75.594 euros, el 75% del total. A Horta de Sant Joan es va aprovar per la milloradels carrers del nucli antic. També es va destinar aquest percentage a la restauració el mur nord-oest i la torre medieval de l’hospital antic de Vandellòs-L’Hospitalet de l’Infant. També es va destinar a la tercera fase de la restauració del castell de Vallmoll.