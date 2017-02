Denunciat per maltractament animal en caçar una guineu amb mètodes il·legals

Veïns de la finca van trucar el 112 en veure l'animal atrapat en un dels paranys

#AgentsRurals intervenen arts caça prohibits en terrenys d’una finca particular #Tarragonès: 2 paranys tipus cep i 5 llaços sense topall 1/3 pic.twitter.com/RRDKni1mkA — Agents Rurals (@agentsruralscat) 3 de febrer de 2017

Una home ha estat denunciat per maltractament animal al Catllar pels Agents Rurals aquesta setmana. Els fets es remunten al passat dimecres, quan una guineu va resultar atrapada en un parany de caça il·legal en una finca ubicada al terme municipal d'aquesta localitat del Tarragonès. A causa d'aquests fets, veïns de la finca van trucar al 112 per denunciar la situació. Els Agents Rurals ja tenien constància dels paranys que s'ubicaven a la zona, i en rebre la nova alerta, van personar-se al lloc dels fets. Segons informa el mateix cos, els agents van poder parlar amb el propietari de la finca, que va revelar que ell mateix havia posat les trampes perquè volia caçar la guineu, ja que «el molestava».Un cop identificat l'autor dels fets, els Agents Rurals van aixecar una denúncia per maltractament il·legal i van obrir diligències penals. Els agents van comissar tots els paranys de caça prohibits que van trobar al terreny. A més de dos ceps, en un dels quals hi havia atrapada la guineu, també van endur-se cinc llaços sense topall. La guineu capturada tenia la pota dreta de davant seccionada. L'animal va ser traslladat a un veterinari per tal que avalués els danys, però finalment va haver de ser sacrificat a causa de la gravetat de les ferides.