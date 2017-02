Una eina virtual fa visibles els danys del temporal de gener al litoral tarragoní

Es pot veure com platges de Cambrils, l'Hospitalet de l'Infant, Vila-seca o Cunit van desaparèixer

Actualitzada 03/02/2017 a les 17:59

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha publicat en un visor les fotografies aèries de tot el litoral de Catalunya realitzades el passat 24 de gener, només dos dies després del temporal de gregal dels dies 21 i 22, que va provocar afectacions generalitzades a la costa.En aquest visor es poden comparar en detall les imatges d’abans i de després del temporal, facilitant la detecció dels canvis ocorreguts a la costa. D'aquesta manera, i a través d'aquesta eina, es pot comprovar com platges de Cambrils, de la Pineda, de l'Hospitalet de l'Infant o de Cunit han estat pràcticament desaparegudes. Per facilitar la consulta, es pot cercar el nom del municipi concret que es desitgi. Alcanar, Altafulla, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, Amposta, Calafell, Cambrils, Creixell, Cunit, Deltebre, Miami Platja, la Pineda, el Perelló, Roda de Berà, Salou, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona, Torredembarra, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i el Vendrell són les localitats tarragonines que apareixen al llistat.Per obtenir aquesta comparativa, el dia 24 de gener es va sobrevolar tota la costa de Catalunya amb dos avions equipats amb càmeres fotogramètriques, des del Cap de Creus fins al Delta de l’Ebre. Posteriorment, es van processar les més de 1.000 imatges captades per mostrar-les de forma contínua i georeferenciada en un visor , de tal forma que s’hi pogués navegar i també comparar amb les ortofotos convencionals que publica l’ICGC.