Les jornades de la Galera, a punt

Comencen demà i acabaran el 26 de febrer

Redacció

Actualitzada 03/02/2017 a les 18:22

Al febrer Cambrils té gust de galera. La 13a edició de les Jornades de la Galera i la Cuina Marinera de Cambrils encetaran el calendari gastronòmic del 3 al 26 de febrer amb la participació d’una quarantena de restaurants que oferiran menús especials i un programa d’activitats per tots els públics.



Avui s'han presentat les jornades i, l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha destacat la bona entesa entre l’administració, els productors i els restauradors per promocionar els productes de proximitat i de temporada com un element diferenciador de Cambrils.



Enric Estivill de l’Escola d’Hoteleria ha parlat del concurs 'De la mar als fogons', que demà seleccionarà les 8 propostes semifinalistes entre les 15 que s’han presentat d’escoles de Calella, Terrassa, Terres de l’Ebre, Sitges, Barcelona, Benicarló i Cambrils. El president de la Cooperativa ha explicat la fregida de galeres i calçots del 12 de febrer (9:30 hores) i el patró major de la Confraria ha donat detalls de la galerada popular al port del 19 de febrer (de 11 a 14 hores) i la visita guiada a les instal·lacions de la Confraria per descobrir el recorregut que fan les galeres des de les barques fins a la llotja.



Vídeo promocional de les jornades de la Galera, realitzar per Lypsum i Sinestèsic Produccions, de la mà de Cambrils Gastronomia.