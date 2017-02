La Moixiganga i la processó de les candeles celebren la Candela a Valls

L'escenificació de teatre popular i religiós ha tingut lloc abans de l'inici de l'ofici solemne i de la tradicional benedicció de les candeles

La Moixiganga de Valls i les candeles s'han convertit en protagonistes, aquest dijous, de la diada festiva de l'advocació de la Mare de Déu de la Candela de Valls. Amb els origens a l'any 1348, la capital de l'Alt Camp expressa aquesta devoció per la Mare de Déu de la Candela arran de la superació d’una epidèmia de pesta.



Com és tradició, la representació de la Moixiganga de Valls a l'església de Sant Joan ha reunit molts vallencs i vallenques. Aquesta escenificació de teatre popular i religiós ha bastit les onze figures o misteris que li són propis: l’Oració a l’hort, Quan l’assoten, Quan el coronen, la Palma del martiri, el Gòlgota, la creu, quan el baixen de la Creu, la Dolorosa, l’Enterrament, el Sepulcre i la Mare de Déu d’agost ajaguda a la llitera.



Després de la representació, la mateixa església ha acollit l'ofici solemne, al voltant de dos quarts de dotze del migdia, que s'ha iniciat amb la tradicional benedicció de les candeles mentre repiquen les campanes per donar pas a la processó de les candeles. Aquesta ha sortit per la porta de les campanes, ha recorregut el barri antic i ha tornat al temple per la porta principal.



A les 6 de la tarda el Centre Cultural acull un concert de l'Orquestra Barroca Catalana, organitzat pels Amics de la Música. El preu de l'entrada és de 12 euros, 10 per les persones que disposin del carnet Amics dels Teatres i jubilats. Mitja hora més tard, a la sala Kursaal hi tindrà lloc el Ball de tarda amb el Grup Loren. Les entrades tenen un preu de 5 euros, i de nou, per qui tingui el carnet Amics dels Teatres i jubilats, de 4 euros.