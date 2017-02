La fusió de Dow amb Dupont farà que una planta de la Canonja passi a mans d'SK Global Chemical

La venda de la factoria no modificarà la producció ni tindrà incidència sobre el nombre de personal que hi treballa

Redacció

Actualitzada 02/02/2017 a les 14:30

The Dow Chemical Company (NYSE: DOW) ha arribat a un acord per a vendre el seu negoci global de Copolímers d'Etilè Àcid Acrílic i Ionòmers a l'empresa SK Global Chemical Co., LTD., una filial de SK Innovation, com a part del procés en curs per a obtenir les aprovacions per a la fusió definitiva entre Dow i Dupont.



L'acord de desinversió afecta a una planta de producció al Complex Industrial de Dow Tarragona, ubicada a la Canonja i a un altre al de Freeport (Texas), així com a la propietat intel·lectual associada i les marques registrades de productes.



Sota els termes de l'acord de compra, SK Global Chemical complirà amb determinats contractes i altres acords, tant amb clients com proveïdors. Ambdues empreses estan treballant conjuntament perquè la transició transcorri de manera fluida per a tots els grups d'interès. Això representarà que, malgrat el canvi de titularitat, la factoria de la Canonja continuï operant amb els mateixos nivells de producció i de personal.



La venda anunciada des de Dow estarà condicionada a què Dow i DuPont tanquin la seva operació de fusió, a més d'altres condicions que inclouen la documentació reglamentaria i les obligacions relatives a la legislació laboral i corporativa.



Segons apunten des de la companyia, donat l'estat actual del tràmit regulador, s'espera que el tancament de l'operació de fusió entre Dow i DuPont es pugui culminar en el primer semestre del 2017.