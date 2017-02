Es preparen per a tot tipus d'emergències

Aquest matí, pràctiques de tall en pedra amb motodisc al parc de #bomberscat de l'Hospitalet del Infant pic.twitter.com/gZFZhPAWAB — Bombers (@bomberscat) 2 de febrer de 2017

Els Bombers de la Generalitat han estat fent pràctiques, aquest dijous 2 de febrer, sobre com tallar pedra amb una serra especial de disc. Les proves han tingut lloc a l'Hospitalet de l'Infant, i els Bombers han provat com es talla pedra amb aquest tipus d'instrument. D'aquesta manera, el cos de salvament es prepara per a qualsevol emergència que pugui tenir lloc.