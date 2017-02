Denuncien l'ocupació d'un nou xalet a la urbanització de Vilafortuny

Segons veïns de la zona, serien les mateixes persones que ja es van instal·lar a una casa dels Tallats

Un grup d’ocupes s’ha instal·lat en un altre xalet de la urbanització cambrilenca de Vilafortuny. Es dóna la circumstància que aquest grup de persones seria el mateix que ja va ocupar una altra casa a la urbanització Els Tallats, també a Vilafortuny. El tall del subministrament elèctric i d’aigua per part de la comunitat de propietaris d’aquesta zona privada va fer-los fora. Aquests però, s’han traslladat a un altre xalet.



En aquest cas, els ocupes han entrat en un habitatge que compta amb una superfície de 2.000 metres quadrats, aproximadament, ubicat al carrer Amsterdam, cantonada amb l’avinguda Madrid. L’immoble, propietat d’una entitat bancària, compta amb un ampli jardí amb piscina i presenta un important estat de deteriorament. Està situat a una zona tranquil·la de xalets unifamiliars de la urbanització. Els veïns de la zona veuen amb preocupació el fenomen que s’està estenent per tota la urbanització, tal com ha denunciat Diari Més reiteradament.



L’estiu passat, de fet, l’enfrontament entre una família d’ocupes que es va instal·lar a una de les cases del complex Villajardín i els veïns, va requerir, fins i tot, la presència policial. Tanmateix, en altres zones de la urbanització, l’alerta dels mateixos veïns als cossos policials ha aconseguit aturar els intents d’entrada a alguns dels habitatges que pertanyen a les entitats bancàries i que, actualment, romanen buits.