Una empresa de Cambrils et porta a tu i al teu cotxe a casa quan no pots conduir

El servei 'Lo Llevo Yo' facilita transport a a les persones quan les seves circumstàncies no permeten que condueixin el seu vehicle

Actualitzada 05/02/2017 a les 10:57

Anar a sopar i passar-se amb el vi, sortir a ballar i prendre algunes copes de més, o anar de Festa Major i beure Mamadetes o Masclets en excés. Totes aquestes situacions poden ser força habituals durant les nits dels tarragonins i tarragonines. Però tant com repetides, aquestes situacions també poden ser imprevistes. Frases com «avui no beuré», o «avui surto de relax», poden tenir, sovint, un valor 0. I aquella nit en la qual un només va a «fer una cervesa i cap a casa», pot acabar completament diferent a com s'havia planejat en un inici.Per aquestes situacions en les quals la ingesta d'alcohol 'imprevista' impedeix que les persones tornin conduint cap a casa, tal com s'havien planificat en un començament, l'empresa de Cambrils 'Lo Llevo Yo' té la solució: posa a disposició del client un conductor a qualsevol hora del dia o la nit que transporta a les persones i el seu vehicle a casa seva. D'aquesta manera, s'evita que aquestes condueixin quan han ingerit una quantitat massa elevada d'alcohol, i no passa res si és d'imprevist. Però el servei no només opera per l'oci nocturn, sinó que se'n pot fer ús per a bodes i altres tipus de celebracions, o fins i tot per anar al metge o per transportar persones que no poden conduir per qualsevol circumstància.Tot i que el servei té una opció de reserva prèvia, també compta amb una possibilitat de trucar just al moment que es necessiti el transport: «Aconsellem la reserva per anar sobre segur, però també realitzem el servei al moment», explica Mónica Expósito, que va crear l'empresa l'any 2013. Expósito havia conegut aquest servei en ciutats com Madrid i Paris, i havia comprovat que a Brasil també existia. «Vam realitzar un estudi de mercat», explica, i finalment 'Lo Llevo Yo' va néixer durant la Setmana Santa de 2013. «Des de llavors hem anat creixent. Al començament va ser difícil, perquè oferim un servei immaterial i és difícil publicitar-ho. Però de seguida vam començar a tenir clients, i fins i tot vam realitzar trajectes nacionals», segueix. I és que l'empresa, a més d'operar a Tarragona, Reus, Cambrils i Salou, realitza transports a punts més llunyans, sempre ajustant el pressupost a la situació concreta.Els preus dels serveis es poden consultar a la seva pàgina web www.lollevoyo.com . Aquests varien en funció de la distància entre el punt de recollida i el destí final, tot i que a Tarragona, Reus, Salou i Cambrils estarien entre els 18 i els 30 euros per trajecte.