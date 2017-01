Un vídeo promocional mostra els atractius de les Terres de Mestral

La muntanya, el mar i la gastronomia s'uneixen a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip

Redacció

Actualitzada 30/01/2017 a les 17:41

La mancomunitat que vetlla pel desenvolupament econòmic de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Tivissa i Pratdip (MIDIT) ha presentat oficialment el vídeo promocional de 'Terres de Mestral'. Aquest és un vídeo produït i dirigit per Rafael López-Monné i Rafa Pérez, amb l’assessorament de Toni Oresanz per al guió, que tant en la seva versió llarga, de 4 minuts i mig, com en la seva versió curta, d’un minut, posa èmfasi en la gran quantitat i varietat d’activitats que es poden fer en aquest territori, situat entre el mar i la muntanya. Aquesta extensa oferta d’oci actiu inclou, per exemple, ciclisme, pàdel surf, running, snorkel, visites culturals, anar a la platja i gaudir de la gastronomia, activitats que apareixen al vídeo.



Amb aquesta idea, l’empresa productora, Kamaleon, ha muntat un petit relat que comença amb un pare que està esmorzant en una casa rural i rep un missatge al mòbil que el fa posar-se ne marxa i fer un recorregut de la muntanya a la platja. Al llarg del trajecte, la peça audiovisual ensenya els paisatges naturals que es poden veure en aquesta zona, i conté imatges aèries i submarines.