Un joier reusenc serà jutjat amb 9 persones més pel robatori de 31 habitatges

Fiscalia demana penes que van fins als set anys i mig de presó en una vista que s'allargarà 4 dies i comptarà amb uns 150 testimonis

Actualitzada 30/01/2017 a les 19:11

L'Audiència de Lleida acollirà a partir de dilluns que ve un macrojudici contra 10 acusats de cometre fins a 31 robatoris en cases habitades ubicades a Lleida, Tarragona i Castelló entre l'estiu de 2014 i el gener de 2015. Fiscalia demana penes de fins a 7 anys i mig de presó per als acusats, tots ells de nacionalitat espanyola, entre els quals també hi ha un joier de Reus a qui li demanen 4 anys per intentar vendre les joies que havia comprat als altres, obtingudes dels robatoris, en una botiga de joies de segona mà on treballava de la capital del Baix Camp. La vista està previst que s'allargui durant 4 dies i també que hi declarin uns 150 testimonis entre víctimes i policies. Fonts judicials també han apuntat que no està previst que hi hagi cap pacte abans de la celebració d'aquest macrojudici.



Els robatoris van tenir lloc entre el juny de 2014 i el gener de 2015 i se'ls va detenir el febrer de 2015. Els robatoris en cases habitades van tenir lloc presumptament en els municipis de Tarragona de l'Ametlla de Mar (2), El Molar, Masroig i Cabra del Camp. A la demarcació de Lleida van ser a Bellcaire d'Urgell (4), Vallfogona de Balaguer (2), Castellserà, Tornabous, Foradada i Arbeca. També n'hi va haver al País Valencià, concretament a Viver, La Pobla Tornesa, Alfara de la Baronía, Benafer, la Salzadella i Traiguera. També se'ls acusa de robatoris amb força a Andalusia; concretament a Níjar (Almeria), Castillo de Locubín (Jaén) i Villanueva de Mesía (Granada), així com a l'Aragó, concretament a Villarreal de Huerva i Fréscano (Saragossa), Torrelacárcel, Villafranca del Campo i Bañón (Terol) i Binaced (Osca).