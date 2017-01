Salou busca animadors de lleure

Tant escoles com empreses de la zona busquen persones amb perfils dinàmics per preparar i executar activitats per a infants i adults

Càmping Sangulí

Salou és un dels destins turístics per excel·lència de la Costa Daurada, fet que ofereix moltes ofertes laborals a la ciutadania dels voltants. Els animadors turístics són un dels perfils més demandats per part d'establiments com hotels i càmpings, i també per part de centres educatius. Per aquesta nova temporada turísitca que s'acosta, l'Oficina Jove de Treball ha fet pública una oferta laboral de director o directora de lleure d'estiu pel casal d'una escola del municipi. En aquest cas, la persona haurà d'organitzar i gestionar el casal d'estiu i l'equip de monitors durant 5 setmanes, a més de dinamitzar, preparar i executar activitats per a infants i joves. El perfil que se cerca és el d'una persona d'entre 25 i 34 anys, amb carnet de conduir i vehicle, que tingui el títol de director de lleure i domini el castellà, el català i l'anglès. També es demana un any mínim d'experiència com a director de lleure, i disponibilitat de mobilitat o de residència propera a Salou. La retribució serà de 1.400 euros bruts al mes, i el contracte serà temporal de 5 setmanes amb una jornada laboral de 7 del matí a 18.30 hores de la tarda.Per optar a aquesta feina els interessats poden fer-ho a través de l'Oficina Jove de Treball de la Generalitat de Catalunya. En primer lloc, s'hauran d'inscriure a la Borsa de Treball, i a continuació podran demanar l'oferta en qüestió. Els requisits i característiques de la feina es poden consultar a través d'aquest enllaç Els animadors de lleure també són un perfil molt sol·licitat pels càmpings i hotels de la zona. En aquest cas, el Càmping Sangulí busca persones que puguin ocupar posicions de monitor de fitness, animador d'esports, animador infantil i animador d'espectacles per aquesta temporada turística. El perfil requerit per a totes les ofertes és la residència propera a la zona, i el domini de català, castellà i anglès. A més, es valoraran les persones que també parlin l'irlandès o l'holandès.Pel que fa a les ofertes concretes, la de monitor de fitness demana una persona titulada en INEF i/o activitats físic-esportives; l'animador d'esports haurà de tenir titulacions relacionades amb l'esport; l'animador infantil haurà de ser titulat en Turisme, Educació Infantil, Magisteri, o ser monitor de lleure; finalment, els animadors d'espectacles hauran de ser ballarins, actors i/o speakers.