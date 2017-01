Les entrades de Ferrari Land es posen a la venda aquest dimarts

L'entrada general del nou parc tindrà un preu de 60 euros, i també donarà accés a PortAventura

Falten més de dos mesos perquè el nou parc temàtic Ferrari Land obri les seves portes, però a partir d'aquest dimarts, els més ansiosos, ja podran adquirir les seves entrades per anar-hi via online. De moment es posen a la venda entrades combinades, que donen accés tant a PortAventura com a Ferrari Land. La modalitat 'd'un dia, dos parcs', té un preu de 60 euros pels adults, dels 11 als 59 anys. Pels infants de 4 a 10 anys i pels adults de més de 60, es posen a la venda per 52 euros. Finalment, valdran 30 euros per a les persones discapacitades.També hi ha entrades que donen accés als dos parcs durant dos dies, tres i quatre i el preu, en aquests casos, varia segons la quantitat de dies. La taula següent, que es pot consultar a la pàgina web de PortAventuraWorld, estipula els preus de les entrades.Per altra banda, les persones que només vulguin visitar el parc PortAventura podran comprar l'entrada que dóna accés exclusiu a aquesta part, com fins ara. Aquesta temporada, el preu de l'entrada general per un dia a PortAventura Park és de 47 euros.Ferrari Land obrirà les seves portes el vinent 7 d'abril, set dies abans de Setmana Santa, tal com obre històricament PortAventura. Entre les vuit atraccions de la nova oferta, destaca un accelerador vertical de 112 metres d'altura i un recorregut de 880 metres que es farà en mig minut, la qual cosa el converteix la muntanya russa més alta i ràpida d'Europa.