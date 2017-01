El Departament de Territori autoritza la modificació de l'autorització ambiental integrada

Actualitzada 30/01/2017 a les 11:19

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha aprovat la modificació de l'autorització ambiental integrada (AAI) de la fàbrica d'Ercros a Vila-seca que es va demanar per poder ampliar la capacitat de producció de clor de la planta d'electròlisi. A més, l'ampliació permetrà canviar la tecnologia de membrana per tecnologia de mercuri i produir fins a 120.000 tones a l'any. L'ampliació de la capacitat de la planta de producció de clor de la fàbrica de Vila-seca s'emmarca en el pla estratègic d'inversions d'Ercros, el Pla Act, que preveu una inversió de 20 milions d'euros en aquesta planta entre 2016 i 2017. També es construirà una nova unitat de concentració de sosa i s'ampliarà la capacitat de producció de les plantes d'hipoclorit sòdic i d'àcid clorhídric, que acaben d'entrar en funcionament amb bons resultats.

Ercros ha remarcat que treballa per complir amb l'objectiu de posar en marxa la nova capacitat a la fàbrica de Vila-seca abans d'acabar aquest any per complir amb la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat que determina que «la producció de clor amb tecnologia de mercuri haurà de cessar en qualsevol cas com a màxim l'11 de desembre de 2017, d'acord amb la decisió de la Comissió Europea 2013/732/UE, de 9 de desembre de 2013».



L'empresa confia que les diferents administracions mostrin «el mateix grau d'exigència» que la companyia química per resoldre les possibles sol·licituds de prorroga de la data màxima citada per part d'altres productors de clor, «que han hagut de prendre les seves decisions estratègiques en el mateix marc d'incertesa que ho ha fet Ercros». «De no ser així, les decisions administratives suposarien una greu interferència que distorsionaria les condicions de competència d'aquest mercat», ha avisat Ercros en un comunicat, aquest dilluns.