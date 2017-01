Invasió de meduses a la sorra de les platges a causa del temporal

Va ser una de les conseqüències de la crescuda del mar la passada setmana

Redacció

Actualitzada 30/01/2017 a les 17:03

El temporal que la passada setmana va afectar les comarques de Tarragona i que va passar per episodis de baixes temperatures, forts vents i pluja, va afectar especialment el litoral de la Costa Daurada. Es van produir episodis de grans onades i de fortes crescudes del mar que van arribar fins a espais habitats, com ara a Torredembarra i a Salou.



La desaparició de molta sorra d'algunes platges també va ser una de les conseqüències del temporal. Però no va ser l'única. Un fenomen curiós va ser l'aparició de milers de meduses en algunes de les platges del litoral tarragoní.



Normalment es tracta d'un animal del qual només en tenim notícia a l'estiu. En aquesta ocasió el temporal en va deixar una estesa a moltes platges. Un exemple és la platja de l'Arrabassada de Tarragona. Les imatges d'Eduard Boada mostren com va quedar dissabte passat completament envaïda per les meduses expulsades per l'aigua del mar.