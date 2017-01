Barberà de la Conca començarà a finals de febrer les obres per frenar les conseqüències de l'esquerda

Les actuacions, que consistiran en murs de contenció i micropilotatge, duraran entre sis i vuit mesos

Actualitzada 30/01/2017 a les 17:15

Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà, té tota la il·lusió posada en la darrera setmana de febrer, quan està previst que s'iniciïn les obres que han de frenar les conseqüències de l'esquerda que des del 2011 travessa el poble. El municipi està pendent que l'empresa a qui s'ha adjudicat les actuacions presenti la documentació que falta per iniciar les obres, de dues fases, que poden allargar-se d'entre sis a vuit mesos. L'alcalde, Marc Rovira, ha explicat que mentre es facin els treballs, basats en murs de contenció i àrees de micropilotatge, algunes cases de particulars s'hauran «d'envair per actuar al terreny», sobretot aquelles que estan «entre el turó i la zona d'actuació». Amb tot, ha apuntat que un cop s'hagin acabat les obres, els veïns estaran «tots tranquils, sabent que l'esquerda hi és, viva, però que el seu moviment no és agressiu».



L'alcalde ha explicat que, si res falla, les obres es començaran a finals de febrer i hi haurà diverses fases sobre les quals s'anirà actuant. La primera, que se centrarà en la solera de l'habitatge al carrer Valentí Almirall número 10, podria estar feta en només dos mesos, mentre que l'altra, que se centrarà en una pantalla de micropilons al mateix carrer, un mur de contenció entre dos edificis i una pantalla de micropilons al carrer Sant Victorià, es podria allargar més. Les obres inclouen treballs en cases particulars, que resultaran «incòmodes» durant unes setmanes, segons Rovira. Tot i això, l'alcalde ha afirmat que tothom té «moltes ganes que comencin les obres i, sobretot, que acabin i surtin els resultats». «Els veïns saben de sobres que és una obra necessària per a ells i per a tots els ciutadans del poble», ha assegurat.



Les obres tenen un cost de 409.452 euros que, segons un conveni signat el desembre del 2015, finançarà la Diputació de Tarragona amb 300.000 euros, el Departament de Governació amb 100.000 i Territori i Sostenibilitat, amb 100.000 més. L'esquerda, que fa uns 240 metres de longitud i, en els punts més acusats, presenta entre 20 i 25 centímetres d'obertura màxima, no s'atura. «Amb l'obra tampoc ho pararem, però hem d'aturar el problema superficial i el de profunditat no és tan agressiu com l'altre i tindrem molta tranquil·litat», ha insistit l'alcalde, que ha explicat que l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no té cap hipòtesi ferma sobre què causa l'esvoranc, tot i que els tècnics continuen fent estudis i cada any incrementen les feines per veure si resolen la qüestió.