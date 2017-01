Salou viu el primer diumenge gran de les festes

La trobada de gegants i la ballada de sardanes, plats principals

Redacció

Actualitzada 30/01/2017 a les 11:44

Les festes de Salou han viscut el primer diumenge amb una jornada plena d’actes. Durant tot el matí, els veïns i veïnes de la població han pogut gaudir d’un gran nombre d’activitats molt diverses i dirigides a tots els públics. El matí d’aquest diumenge han començat amb el torneig de petanca organitzat pel Club Petanca Salou i per la 23ª pedalada popular que ha aplegat prop de 250 participants.



La plaça de la Pau i els carrers del centre salouenc han estat l’escenari de la XXXI Trobada de Gegants Vila de Salou. Una vintena de colles d’arreu de poblacions veïnes han convertit la jornada en una de les més multitudinàries, que ha anat acompanyada per un gran nombre de salouencs que han acompanyat els gegants durant la cercavila.



El seguici festiu ha estat seguit de ben a prop per diverses autoritats com l’alcalde Pere Granados i la regidora de cultura Mª José Rodríquez, qui ha destacat la demostració que fan els salouencs “amb la seva implicació amb la festa i el compromís de mostrar el potencial del municipi”.



La jornada també ha comptat amb una ballada de sardanes a la mateixa plaça de la Pau, en la que també ha participat l'alcalde Pere Granados. A més, de la jornada festiva a la tarda en destaca la final del XX torneig 24 hores de futbol sala i actuacions de teatre al TAS.