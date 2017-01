Dow obre les portes als veïns de la Pobla

Els pobletans van poder retre homenatge a la Mare de Déu del Lledó

Redacció

Dow Chemical Tarragona va rebre aquest dissabte uns 200 habitants de La Pobla de Mafumet que, en el marc de la seva Festa Major d’hivern, van complir un any més amb la tradició de visitar el monòlit de la Mare de Déu del Lledó.



Aquest monòlit s’ubica a les instal·lacions de Dow al polígon nord, motiu pel qual la companyia dóna la benvinguda, any rere any, als pobletans i les pobletanes per tal que puguin retre homenatge a la seva patrona.