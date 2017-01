Un portal gastronòmic situa la cervesa Rosita entre les 10 millors d'Espanya

Bon Viveur cataloga, en primera posició, la cervesa artesana Gastro de Mota del Cuervo

Actualitzada 27/01/2017 a les 20:04

El portal gastronòmic espanyol Bon Viveur ha realitzat un llistat que recull les deu millors cerveses d'Espanya del passat 2016 . D'aquestes, en destaca sis d'artesanals i quatre de comercials. L'alcoverenca Rosita aconsegueix fer-se un lloc en aquest rànquing amb la Rosita Original en la categoria de cerveses artesanals. «És una mica dolça, amb regust de gra torrat, mel i fruita madura, i casa perfectament amb verdues, carns blanques i peix blau», expliquen sobre aquesta cervesa d'Alcover. I és que la Rosita és una Blond Ale, amb una graduació alcohòlica del 5,5%, i amb un color ataronjat a causa de l'alta fermentació. L'empresa fabrica, a dia d'avui, altres tipus de cervesa, però el portal gastronòmic asseguren que aquesta és la millor.Per altra banda, una de les que Bon Viveur considera millors de tot Espanya és l'artesana Gastro, de Mota del Cuervo, a Cuenca. I encara més: «No només d'Espanya, sinó de tot el món», s'afirma en el llistat. Aquesta és una American Pale Ale que ha estat reconeguda, per segon any consecutiu, com la millor cervesa del món per l'ITQI de Brussel·les «en obtenir la màxima puntuació de les 1.600 participants al certamen en una degustació a cegues i realitzada per un jurat de 120 experts», asseguren al portal gastronòmic.Pel que fa a les cerveses comercials, les quatre millors que s'esmenten són l'aragonesa Ámbar Export, la catalana Voll Damm, la canària Dorada Especial Extra Maduración, i per últim l'andalusa Alhambra Reserva 1925.