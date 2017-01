Detenen un conductor ebri després d'accidentar-se a l'A-7

El detingut, que va resultar il·lès, va donar 0,73 mg/l a la prova d’alcoholèmia

Redacció

Actualitzada 28/01/2017 a les 14:09

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir un home, de 50 anys i de nacionalitat portuguesa, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària.



Els fets es van produir aquest divendres, al voltant de les 22:00 hores, quan es va produir un accident de trànsit per sortida de via a l’altura del punt quilomètric 1138,5 de l’A-7, dins del terme municipal de Mont-Roig del Camp.



Immediatament, diverses dotacions policials es van adreçar al lloc del sinistre i van comprovar que el vehicle havia bolcat a la mitjana de la via i que el conductor, únic ocupant del turisme, havia resultat il·lès.



Tot seguit, els agents van comprovar que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota l’efecte de begudes alcohòliques. En sotmetre’s a la prova d’alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,73 mg/l. Per aquest motiu, se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària.



El detingut passarà durant les properes hores a disposició judicial davant del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Reus.