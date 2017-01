«Vista l'experiència d'altres municipis, l'índex de participació és una bona dada»

Des de l’Ajuntament es mostren satisfets amb la resposta dels vila-secans convocats a la consulta, i pròximament presentaran els resultats finals

— Ja es tenen els resultats de la votació popular, tant pel que fa a les propostes triades com a la participació. Com es valora des de l’Ajuntament que hagi votat poc més del 4% del cens cridat a les urnes?

— Si ho valorem respecte al total del cens surt una participació que sembla baixa, però tot i que en percentatge ho és, no estic d’acord amb aquesta afirmació. Estem parlant d’un procés novedós, que només l’hem fet quatre ajuntaments a la demarcació de Tarragona, i per al qual encara no tenim un hàbit d’anar a votar. Vistes experiències d’altres municipis més grans, com Girona, Vic o Manresa, que ja fa anys que ho fan, és una bona dada.



— Així doncs estem en la mitjana?

— Sí, hi ha ciutats on la participació ha estat de l’1 o el 2%, la xifra més alta que he vist és del 5%, per tant nosaltres estem satisfets.



— El fet de fer coincidir la votació amb el primer de dia de Festa Major va servir per estimular la participació?

— No ho sé, la nostra intenció fent-ho coincidir amb la Festa Major era precisament incentivar a que la gent votés, aprofitant que ja estaven al carrer, pensant que potser no tindrien tanta mandra d’anar a votar. No sé si al final ha estat així o no, però la nostra intenció era afavorir la participació fent-la coincidir amb els dies de celebració.



— Pel que fa al nombre de propostes que es van presentar, consideren que la xifra va ser prou alta?

— Sí, van entrar 839 propostes, i tot i que moltes estaven repetides, no esperàvem un volum tan gran.



— Els resultats han estat una sorpresa, o ja preveien quines serien les propostes més votades?

— No ens hem sorprès, quan fas una iniciativa com aquesta ja tens una idea del que s’escriu a les xarxes, el que es parla al carrer, i per tant no ens hem endut cap sorpresa. A més, sabem que hi ha sectors o persones que han fet campanya per unes opcions concretes.



— El fet que es pugui ‘fer campanya’ i que les propostes amb més adeptes pugui sorgir escollida no es podria considerar un defecte del procés?

— Nosaltres no ho veiem així, al contrari, forma part de la incentivació a la participació, les mateixes persones que han fet les propostes incentiven a la resta perquè les votin, i això enriqueix el cicle participatiu.



— Quin és el pas següent del procés dels Pressupostos participatius?

— Ara al mes de febrer, encara no sabem la data, farem la presentació final de les propostes que seran executades.



— Com es farà la tria final, comptant que cal fer-ho quadrar amb un pressupost tancat?

— El que volem garantir és que hi haurà com a mínim una actuació a cada nucli de Vila-seca. Amb aquesta premissa el que farem és agafar propostes més valorades de cada nucli i fer un encaix per als 300.000 euros.



— Això vol dir que podria passar que no es tirés endavant la proposta d’interès general, perquè per pressupost seria incompatible amb els mínims que comenta?

— Podria ser, el que volíem és que cada nucli tingués una proposta com a mínim perquè les persones que han sortit a votar puguin veure reflectit el resultat al costat de casa seva.



— Quan es va presentar el projecte a Vila-seca, la tardor passada, es va anunciar que des de l’Ajuntament es tenia la voluntat que la iniciativa tingués una continuïtat en el temps. Ara que estem a punt d’arribar al final de la primera experiència, continuen pensant que els Pressupostos participatius seran un projecte que es repetirà l’any que ve i, encara més, els que seguiran?

— No hem fet encara aquesta valoració, primer volem tancar aquest procés i fer-ne la presentació pública. Com a equip de Govern no hem fet encara aquesta valoració, per tant ara no puc dir si continuarem o no.