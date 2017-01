L'import mitjà dels crèdits subscrits a les comarques tarragonines va ser de 89.813 euros

El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges a Tarragona, al novembre, es va situar en 428 unitats, el 19,55% més que al novembre del 2015. El capital pendent d'amortitzar per aquestes hipoteques va sumar 38,440 milions d'euros amb una mitjana per pis de 89.813 euros, el 5,43% més que al novembre del 2015.



Pel que fa a Catalunya el passat mes de novembre va sumar 3.562 contractes, cosa que va suposar un increment del 7,48% en relació amb la xifra obtinguda el mateix mes del 2015, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut d'Estadística espanyol.



Aquesta xifra de contractes hipotecaris sobre pisos és la més gran que s'ha registrat en aquest mes des de l'any 2011 quan el nombre de contractes es va situar en 4.195. El capital pendent d'amortitzar per aquestes 3.562 hipoteques va sumar 452,612 milions d'euros, amb una mitjana per pis de 127.067 euros. En el conjunt de l'estat espanyol, el nombre d'hipoteques sobre habitatges es va situar en 25.413 unitats, el 32,19% més. La mitjana de preu per pis a l'Estat va ser de 109.785 euros.