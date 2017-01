Psicomotricitat pel desenvolupament dels infants a les guarderies municipals de Cambrils

És el segon curs escolar que es porta a terme aquest projecte pioner elaborat per la psicòloga i psicomotrista de les llars

Redacció

Actualitzada 27/01/2017 a les 18:57

Les dues llars d’infants municipals de Cambrils, Maria Dolors Medina i La Galereta, han implementat el projecte de psicomotricitat dinàmica i relacional elaborat per la psicòloga i psicomotricista de les llars, Ana Mériz Atarés. Aquest és el segon curs en el que les Llars d’Infants Municipals de Cambrils realitzen setmanalment sessions de psicomotricitat dinàmica i relacional adaptades a les diferents edats i necessitats de cada grup d'infants, a més de fer seguiment de l'evolució psicomotriu en les aules de nadons. Es tracta de sessions no directives, flexibles, programades i supervisades per l’especialista en psicomotricitat.



A causa de la bona valoració d'aquest projecte, pioner en l’àmbit de l'etapa 0-3, el novembre passat les llars de Cambrils van ser convidades a presentar-lo al Màster Internacional en Educació i Teràpia Psicomotriu de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, on van tenir molt bona rebuda. A més, han signat un conveni de pràctiques amb la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona per tal de ser centre receptor d'estudiants del Màster en Psicomotricitat durant tot el curs, rebent un mínim de cinc estudiants de pràctiques.



La psicomotricitat dinàmica i relacional es basa en una visió global de l'infant en la qual es té en compte la interrelació existent entre els aspectes motrius, cognitius, emocionals i relacionals de la persona. Es considera que l'infant es desenvolupa a partir del moviment i de les relacions amb el seu entorn, és a dir, el seu desenvolupament psicomotriu va de l'acte al pensament. Per tant, les sessions de psicomotricitat que es duen a terme a les Llars d’Infants Municipals de Cambrils contribueixen al desenvolupament harmònic de la personalitat i a la construcció del psiquisme dels infants, essent així un projecte preventiu des de la vessant educativa.



A les sessions de 'psico' els nens i nenes troben oportunitats úniques per relacionar-se des del plaer amb els diferents materials, amb l'espai, amb els seus companys i amb les seves educadores, les quals romanen disponibles i pendents dels seus jocs per tal de conèixer-los millor i oferir-los-hi aquelles estratègies que els poden ajudar a evolucionar i créixer.