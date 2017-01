La Marxa Pagesa segueix el seu camí cap a Barcelona amb 379 tractors

Els provinents de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona s'han unit amb els de l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, i en són més de 100

Un total de 379 tractors han participat durant la jornada d'aquest divendres en les diferents rutes de la Marxa Pagesa. La columna procedent de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat ha congregat a Vilafranca del Penedès 103 tractors. A Martorell, fins a les 14.30 hores, s’han aplegat 186 tractors provinents de les comarques de Lleida, Muntanya i l’Anoia; 30 a Terrassa provinents de les comarques de Catalunya Central, i 60 a Mataró provinents de les comarques de Girona.Aquesta tarda, els tractors confluiran a Badalona, on es lliurarà el Manifest de la Marxa Pagesa a l’alcaldessa i es farà un tast de productes de temporada i proximitat al Centre de Convencions de Badalona; a Molins de Rei, on se celebrarà una assemblea i un sopar, i a Santa Perpètua de Mogoda.Els tractors de la ruta de la Plana de Lleida-Muntanya-Anoia-Baix Llobregat concentrats aquest vespre a Molins de Rei sortiran demà dissabte a les 9.30 hores cap a Barcelona. Els de la ruta de les Terres de l’Ebre-Camp de Tarragona-Alt Penedès-Baix Llobregat sortiran demà a les 9.30 hores des de Molins de Rei, població a la qual s’hauran unit els que sortiran a les 9 hores de Sant Boi de Llobregat. Els de la ruta de Comarques de Girona-Maresme sortiran demà a les 9.30 hores de Badalona, i els de la ruta Catalunya Central-Vallesos sortiran demà a les 9 hores de Santa Perpètua de Mogoda, als quals s’hauran unit els procedents de les Franqueses del Vallès.Tots els tractors arribaran finalment aquest dissabte 28 a les 11 hores a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona, on tot seguit hi haurà l’acte final de la Marxa Pagesa.