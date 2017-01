La fira d'intercanvi de joguines demostra que 'segona mà' no vol dir 'fet malbé'

La iniciativa ‘Joguines a la plaça’ pretenia donar una nova vida a jocs i objectes que ja no es fan servir, però estan en bon estat

Actualitzada 26/01/2017 a les 19:08

Una de les novetats del programa de la Festa Major d’enguany ha estat la fira d’intercanvi ‘Joguines a la plaça’, que es va celebrar el matí del dissabte 14 de gener.



La iniciativa, sorgida de l’Ajuntament i realitzada en col·laboració amb la Fundació EnXarxa, pretenia dotar Vila-seca d’un espai de compra-venda i intercanvi de joguines de segona mà, fomentant així la idea de sostenibilitat, i demostar que ‘segona mà’ no té per què ser sinònim de ‘defectuós’. Així ho expressava Sergio Martínez, un dels representants d’EnXarxa que aquell matí van estar supervisant la trobada: «la Festa Major cau just després de Nadal, i vam pensar que estaria bé crear un espai d’intercanvi i venda per tal de donar una nova vida a les joguines fetes servir. Ens la vam jugar una mica, perquè ens arriscàvem a trobar parades amb joguines velles sortides de trasters o garatges, i la veritat és que ens hem trobat que totes les joguines estan senceres i en molt bon estat, les famílies han sigut molt conscients que seran per a algú que hi continuarà jugant».



Aquesta és justament la visió de l’Olga Muñoz i la seva filla Carol, que van muntar una paradeta amb nines, jocs, una cuineta i fins i tot uns patins. «La Carol cuida molt les seves joguines, però arriba un moment que anem acumulat, i és una experiència veure que altres nens poden agafar les teves joguines, que no cal llençar-les, tot i que costa conscienciar-los que se n’han de desprendre, perquè els agradaria tenir-ho tot», explicava la mare.

Enguany és la primera vegada que es fa la fira, i probablement per això, el nombre de parades es va limitar a tres. No obstant, entre els participants es mostraven satisfets i optimistes de cara al futur: «enguany hem pagat la ‘novatada’ i no hi ha gaire gent, però sempre hi ha d’haver una primera vegada per tot; segur que en els anys futurs serà una bona experiència», assegurava l’Olga Muñoz.



Tot i que a primera hora la fira semblava no acabar d’arrencar, a mesura que es van anar acabant els actes paral·lels de la festa, sobretot els que congregaven més públic infantil (la Cursa de pallassos i pallasses), el mercadet de segona mà es va anar omplint de tafaners i, sobretot, tafaneres, ja que totes tres parades eren propietat de nenes i tenien un molt bon assortiment de nines i accessoris per jugar-hi. Llibres, jocs de taula i joguines de nadons eren altres objectes posats a la venda.



Els nens i nenes interessats a endur-se alguna de les joguines podien optar per pagar-ne el preu proposat pel seu propietari (un preu que sumava el valor comercial i, en alguns casos, el sentimental), o bé fer una proposta d’intercanvi que deixés satisfetes les dues parts.