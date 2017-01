Els Mossos entren a l'Ajuntament de Torredembarra per buscar informació

Amb una ordre d'escorcoll a petició de la Fiscalia del Vendrell, buscaven els complements de productivitat dels treballadors

Redacció

Actualitzada 27/01/2017 a les 14:17

Els Mossos d'Esquadra han anat aquests últims dies a l'Ajuntament de Torredembarra per buscar informació. Així es va donar a conèixer al ple d'aquest dijous del consistori de Torredembarra. Segons informa el Diari de Tarragona, l'alcalde Eduard Rovira va explicar, en resposta a les preguntes de l'oposició -la regidora popular Núria Gómez va demanar a Rovira què hi havien anat a buscar els Mossos-, que els agents buscaven «els complements de productivitat del personal de la casa entre els anys 2007 i 2016», i que aquesta petició d'escorcoll no té res a veure amb les altres causes obertes de l'Ajuntament, fent referència al mediàtic cas Torredembarra, que investiga l'antic equip de govern, liderat per Daniel Masagué, per presumptes irregularitats.



Els Mossos d'Esquadra van fer arribar l'ordre d'escorcoll a la secretaria del consistori a petició de la Fiscalia del Vendrell. El que buscaven és una avaluació dels treballadors que duen a terme les administracions públiques, «amb el propòsit de potenciar la carrera horitzontal o de determinar la formació o les retribucions complementàries, el rendiment i la conducta amb què el funcionari desenvolupa el seu treball», segons els estatuts dels treballadors públics.