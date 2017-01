Lídia Pujol i Marina Rossell actuaràn al festival Barnasants d'Altafulla

El municipi és seu de la 22a edició del Festival de Cançó d’Autor per sisè any consecutiu, on també hi actuaràn ‘Les Kol·lontai’

26/01/2017

El festival Barnasants dóna el tret de sortida aquest divendres a una 22a edició que es presenta com «un projecte cultural consumat, que es repensa any rere any i que pren com a base la cultura com a element de transformació social, en què la cançó d’autor és la punta de l’iceberg». Així l’ha definit el seu director, Pere Camps, a la presentació d’aquest dijous al matí a Altafulla. Camps també ha reconegut que en els darrers anys s’ha consolidat com «un punt de referència de la cançó d’autor a Europa», un estatus que és possible gràcies a la col·laboració de les diferents seus que en prenen part.



Enguany Altafulla és seu del certamen per sisè any consecutiu. Arriba, segons paraules del director, «amb una programació d’un nivell fantàstic, amb tres concerts impressionants». «Tres cites obligades», ha afegit, «i que els tarragonins no es poden perdre».



En aquesta ocasió l’organització ofereix una inauguració col·lectiva que implica les diferents seus. En homenatge a la figura de la primera dona ministra, Alexandra Kol·lontai, quan es compleixen 100 anys de la revolució bolxevic, el festival Barnasants ha produït l’espectacle ‘Les Kol·lontai’. En aquest, Meritxell Gené, Sílvia Comes, Ivette Nadal i Montse Castellà seran les encarregades d’apropar al públic un repertori de cançons d’igualtat on les dones són les protagonistes.



L’espectacle donarà el tret de sortida aquest proper divendres a Barcelona. I l’endemà dissabte a les 20 hores es traslladarà a la sala La Violeta d’Altafulla. Una funció que dins del programa altafullenc del Barnasants se suma a les actuacions que oferiran les cantautores Lídia Pujol, el 17 de febrer, i Marina Rossell, l’1 d’abril.



Per la seva banda, l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, ha destacat el fet que «un dels bressols de les ‘Kol·lontai’ ha estat Altafulla». En aquest context ha afegit que «nosaltres obrim la finestra de la cultura i de les idees revolucionàries». Alonso també ha destacat que aquest és «l’any de les dones», i que «cal avançar cap a la feminització de la societat».