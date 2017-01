Els vehicles han realitzat parades en diversos municipis de la demarcació

Un total de 59 tractors s’han unit aquest dijous des de les Terres de l'Ebre i des del Camp de Tarragona en la primera jornada de la Marxa Pagesa, que fins dissabte recorre el país amb destí final a Barcelona per reclamar dignitat per al sector agrari. Des de les Terres de l’Ebre n'han sortit 35, i des del Camp de Tarragona, 24, aplegats al migdia a Riudoms per fer entrega del manifest de la Marxa Pagesa a l'alcalde. Al total de Catalunya, se n'han mobilitzat 198.



A Reus s'ha fet una parada a les 16 hores amb el mateix motiu al Santuari de Misericòrdia, i després s'han dirigit fins a Tarragona per la T-11, fent parada a la plaça Imperial Tarraco, a les 17 hores. Després han sortit per l'Avinguda Andorra per anar per la N-240 i dirigir-se cap al Morell. En aquest punt es farà la primera pernoctació de la Marxa Pagesa a les terres tarragonines, i també hi tindrà lloc una assemblea.



Es preveu que aquest divendres, segon dia de ruta de la Marxa Pagesa, els tractors conflueixin a la tarda a Badalona, on es farà un tast de productes de temporada i proximitat al Centre de Convencions del municipi. També hi haurà aturada a Molins de Rei, al Baix Llobregat, on se celebrarà una assemblea i un sopar, i a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental. Tots els tractors arribaran finalment dissabte 28 a les 11 hores a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona, on es farà l’acte final de la Marxa Pagesa.