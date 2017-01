«Invertirem 4,5 milions en millora i renovació de carrers»

Enguany es redactarà el projecte del sector 04 que preveu la Ciutat Esportiva, una zona d’hotels, una d’oci, una comercial i un parc de negocis

—Com es presenta aquesta nova edició de la Festa Major gran de Salou?

—Es presenta plena d’actes, gracies a la col·laboració de les entitats i les associacions salouenques, que junt amb la Regidoria de Cultura i Festes han preparat un programa amb la voluntat que la població de totes les edats i tots els públics el gaudeixin i hi participin. També és molt d’agrair l’esforç i la il·lusió que hi han posat les regidories de Cultura, d’Infància, de Joventut i Esports, i d’Acció Social, totes implicades, que any rera any aconsegueixen una modèlica i ampla implicació popular, de grups i colles festives i culturals de la ciutat. I per això la Festa Major esdevé una ocasió ideal per retrobar-nos i manifestar l’orgull i el sentiment de sentir-nos salouencs; i en aquest sentit és quan projectem i expressem la nostra identitat col·lectiva amb exhibició del nostre patrimoni cultural i aquells trets festius que més ens identifiquen com el Cós Blanc per posar l’exemple més notable.



—Quina creu que és, doncs, l’acte més rellevant i peculiar de la festa Major de Salou?

—El que dona relleu i projecció a la festa major, el que la fa especial, diferent i única, és el Cos Blanc. És un espectacle de carrer amb pas de carrosses i colles disfressades, enmig d’una pluja de confetti multicolor, milers de vats de llum i de musica, on tothom és actor. Una experiència sensorial que s’ha de viure, perquè converteix diversos carrers de Salou en una macrofesta plena d’intensitat i d’emoció, on petits i grans la gaudeixen. Evidentment, les festes d’un poble formen part del seu patrimoni humà i cultural, i en aquest sentit, el Cos Blanc, com a referent principal de la nostra Festa Major, és també un atractiu per a totes aquelles persones que ens visiten i que hem de promocionar com element diferenciador i valor afegit.



—Quines són les prioritats de l’acció de govern per aquest any 2017?

—Les prioritats i las actuacions del govern han estat aprovades mitjançant un Pla d’Acció Municipal (PAM), que és l’instrument estratègic de planificació a desenvolupar per fases, que inclou obres i projectes a executar a curt, mig y llarg termini, amb una previsió d’inversió d’un total de 15 milions d’euros en recursos propis, a banda dels provinents en virtut de l’acord amb la Generalitat. A destacar els 4’5 milions que es destinaran a urbanització, condicionament i arranjament de carrers i espais públics. El pla recull i contempla projectes i obres tant importants com la reconversió integral de la zona de Carles Buigas, peatonalitzant una part de l’avinguda i transformant tot l’àmbit; la millora de la carretera del Far, des de la rotonda de la carretera de la Costa fins el mateix Far; actuacions diverses al camí de ronda dins del projecte de recuperació mediambiental del litoral del cap Salou, on enguany s’invertirà a la zona del xalet de Pedrol Rius, a la cala Morisca; i la remodelació de la plaça de Sant Jordi. En el camp dels equipaments hi ha prevista la remodelació del Mercat Municipal i la renovació de tot l’àmbit; la construcció d’un nou camp de futbol i una nova biblioteca; la remodelació i ampliació de l’Espai Mas, i la construcció d’un nou espai comunitari polivalent a la zona coneguda com ‘les cases dels mestres’. També tenim planificat en el PAM tres projectes importants de ciutat, que permeten un nou impuls urbà, econòmic i turístic com la nova estació de tren i de bus annex amb urbanització de tota la zona; i el desenvolupament del sector 04 als Emprius nord, amb implantació d’una Ciutat Esportiva, una zona d’hotels ressort de qualitat elevada, una zona d’oci i restauració, una zona comercial i un parc de negocis amb un edifici emblemàtic.



—Grans projectes de ciutat. Però per aquest any 2017 hi ha alguna partida que es consideri rellevant des del punt de vista de les petites inversions?

— Ja he apuntat alguns projectes importants, però hi ha una partida d’inversió en microurbanisme d’especial rellevància, destinada a la millora i condicionament de carrers i espais urbans, de quasi un milió d’euros, que és d’execució immediata. Aquesta és una partida d’inici dels treballs de renovació urbana que considerem urgent i necessària per modernitzar i arranjar els espais públics urbans que més ho necessiten.



—Està segur que la inversió i implantació de BCN World dins del Complex Recreatiu i Turístic serà tant positiu per Salou i pel territori com es comenta?

—Seguríssim que serà un benefici pel territori i per Salou. Avui no hi ha ningú que en pugui dubtar vist l’estudi d’impacte econòmic i turístic elaborat per la URV. D’entrada es crearan 12.000 llocs de treball durant els 6 anys de construcció. I un cop entri en funcionament es podrien generar fins 4.000 llocs de treball directes i fins a 42.000 d’induïts, sobretot en sectors de serveis, comerç i hostaleria. I els impactes econòmics d’explotació suposarien pel territori entre 3.900 i 5.400 milions d’euros; amb una despesa directa per part dels visitants que podria arribar als 1.145 milions. Això vol dir que el CTI generarà més activitat econòmica durant tot l’any ajudant a desestacionalitzar la temporada; i reforçarà el nostre model turístic incorporant turisme de shopping, turisme de negocis i de congressos, i segments del mercat atrets pels espectacles i les activitats d’oci i cultura. En definitiva permetrà configurar un clúster turístic referencial, especialitzat en oci familiar amb experiències turístiques úniques i singulars. Aquells que sempre hem apostat i defensat amb total convicció el CTI dins l’ambit del CRT hem d’estar satisfets per la feina feta, perquè a partir d’aquest estiu veurem com es comença a desenvolupar un projecte que tindrà un retorn econòmic important pel territori, amb una clara dimensió social, perquè generarà més ocupació, més oportunitats, més qualitat de vida i més progrés econòmic i social.



—El desviament i canalització del barranc de Barenys, ja per enguany?

—Si no s’ha avançat més és perquè el 2015 una sentència del TSJC va anul·lar el Pla Parcial del Sector 03, obligant a replantejar el projecte de desviament i canalització del barranc. Això ha provocat un endarreriment de l’actuació administrativa i, en conseqüència, de la licitació i inici de les obres. Però ara si, ara ja s’ha modificat el projecte amb una nova solució respecte al període de retorn de la inundabilitat, que respon a allò que requeria la sentència. Així doncs, podem dir que durant aquest any 2017 es redactarà el projecte que afecta el tram urbà que va des de la línia del ferrocarril fins a mar. També enguany s’aprovarà el projecte i es realitzaran les expropiacions necessàries; per tal que el primer trimestre del 2018 es puguin licitar i iniciar les obres. Per tant, finalment posarem fi a un problema de ciutat, perquè eliminarem les endèmiques inundacions que perjudiquen a tot un barri i a la pròpia imatge de Salou.