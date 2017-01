Gegants d'arreu de Catalunya arribaran a Salou aquest diumenge

La 31a Trobada de Colles Geganteres tindrà lloc el matí de diumenge des de la Plaça de la Pau

Redacció

Actualitzada 26/01/2017 a les 20:45

Una trentena de colles geganteres desfilaran en cercavila a Salou aquest diumenge, 29 de gener, en la 31a Trobada de Colles Geganteres. Prèviament, als voltants de les 10:30 hores, tindrà lloc a la Plaça de la Pau la plantada dels gegants amb les respectives colles de grallers. La sortida de la cercavila tindrà lloc a partir de les 11 i anirà des de la mateixa plaça, passant pels carrers Francolí i Barcelona, fins a la rotonda amb la Via Roma, tornant pel mateix carrer Barcelona i Francolí, i amb l’arribada i ballada final a la Plaça de la Pau, al voltant de les 12 del migdia.



La trobada – que coincideix amb el 30è aniversari de la colla local- congregarà tots els elements del seguici festiu de Salou per primera vegada. A més, també està prevista l’assistència de la Colla gegantera i els grallers de Lloret de Mar, la Colla Gegantera de Falset i Grallers de la Falç, la colla Gegantera de Montblanc i Grallers dels amics dels Gegants de Montblanc, la Colla Gegantera de Vilallonga del Camp i els seus Grallers, la Colla Gegantera Institut Pere Mata i els Grallers A3 Sons Grallers de Reus, amb la Reina i el Rei de l’Institut Pere Mata, els gegants de les Borges del Camp, els gegants Ramon Berenguer IV i Peronella D’Aragó, la Colla i la grallera de Bellpuig, la Colla Gegantera Esmarris de Creixell i Grallers i timbalers El Esmarris, la Colla Gegantera del Barri de Sant Antoni de Montbrió del Camp i els Grallers i timbalers del Barri de Sant Antoni de Montbrió del Camp, la Colla de Gegants i Grallers del Serrallo amb el Pere i Carme del Serrallo, la Colla Gegantera i Grallers de Sant Climent de Llobregat i els Grallers Clau Mar. Per primer cop també es preveu la ballada de la Colla Gegantera Nostra de Huesca, a més d’altres gegantons.