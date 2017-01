Els Mossos investiguen un home per estafa amb cotxes d'alta gamma

Tenia un taller a Perafort

Actualitzada 26/01/2017 a les 13:12

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un home per un presumpte delicte d'estafa i falsificació de document públic amb cotxes d'alta gamma.Segons avança Delcamp.cat , l'home, propietari del taller Auto2Q, hauria estafat entre 120.000 i 130.000 euros en el seu negoci de compravenda de vehicles. El taller estava ubicat a la carretera N-240, a l'alçada de Perafort.Els Mossos han confirmat la investigació. El presumpte estafador agafava els cotxes dels venedors, els venia, però no pagava l'import estipulat als propietaris. Alguns dels cotxes han estat requisats per la justícia i se'ls han retornat als seus propietaris.L'home ja hauria estat citat a declarar i, durant aquest mes de febrer, es començaran a citar als testimonis.