Els Mossos d'Esquadra van identificar dos cotxes que transportaven 19 fardells d'haixix El primer vehicle el van aturar al Baix Ebre, i el segon a Tarragona, però els ocupants van aconseguir escapar El primer vehicle el van aturar al Baix Ebre, i el segon a Tarragona, però els ocupants van aconseguir escapar

Actualitzada 26/01/2017 a les 17:55

Els Mossos d'Esquadra ha protagonitzat una persecució policial la matinada d'aquest dimecres cap a dijous des del Baix Ebre fins al Tarragonès per l'autopista AP-7. Els agents intentaven atrapar un vehicle que circulava a molta velocitat i que després van comprovar que transportava grans quantitats d'haixix.



Els fets, però, s'han iniciat després de mitjanit abans d'arribar a una àrea de servei del Baix Ebre, quan uns agents han detectat un vehicle crossover que circulava a més de 220 quilòmetres per la via. El cotxe ha estat localitzat poc després a una àrea de servei de la comarca, però quan la patrulla ha intentat apropar-s'hi, els dos ocupants han sortit corrents i s'han escapat del lloc dels fets. Un segon vehicle que es trobava a la mateixa àrea, en veure els agents, ha marxat a tota velocitat en direcció nord, cap a Tarragona. En aquell moment, s'ha comprovat que el vehicle abandonat tenia, a l'interior, diversos fardells amb haixix.



Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra han tancat, aleshores, les sortides de l'autopista des de l'Hospitalet de l'Infant per tal que el segon vehicle no pogués abandonar la via. Finalment, i després de perseguir-lo, l'han pogut atrapar a la sortida de Tarragona. Tot i això, el conductor s'ha pogut escapar saltant la tanca de l'autopista. Els Mossos d'Esquadra ha iniciat una investigació per detenir les persones fugades i s'han obert diligències.



A l'interior dels dos vehicles s'han trobat un total de 19 fardells de haixix. A més, els agents han pogut comprovar que, almenys un dels cotxes, portava una matrícula espanyola a sobre d'una altra de francesa.