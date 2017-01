Participació massiva a la Festa Major d'Hivern de La Pobla

El televisiu Quim Masferre va omplir un Casal Cultural que es prepara per rebre en concert als Manel

Redacció

Actualitzada 23/01/2017 a les 18:41

Divendres passat va arrencar la Festa Major en honor de la Mare de Déu del Lledó a la Pobla de Mafumet, i ho va fer amb una proposta cultural, com és una nova trobada del 'Club infantil de lectura'. Amb tot, l’activitat pròpiament festiva va donar inici l’endemà dissabte, amb la gala de màgia familiar del festival 'Abraca Pobla', al migdia; amb el monòleg de Quim Masferrer, a la tarda; i amb el multitudinari i nou sopar de germanor, ja a la nit. Tots tres actes van obtenir una excel·lent resposta en forma d’assistència, tota vegada que el Casal Cultural es va omplir per gaudir dels dos espectacles, mentre que més de 650 persones van compartir taula i festa en el sopar de germanor que, per primera vegada en el marc d’aquesta Festa Major d’hivern, ha organitzat el consistori pobletà.



Pel que fa al diumenge, el protagonisme va ser en primer lloc per als infants, a través del tradicional Parc d’inflables i circuit de motor. Paral·lelament, al punt del migdia va tenir lloc el també l'habitual vermut solidari, en aquest cas amenitzat amb un tribut musical a 'El último de la fila'. I ja a la tarda, el Casal Cultural va quedar petit davant l’espectacle que va oferir la gran gala internacional de màgia d’un 'Abraca Pobla' que, any rere any, creix en renom i en participació.



Després d’aquest primer cap de setmana d’activitats, la Festa Major d’hivern a La Pobla de Mafumet viurà ara uns dies de parèntesi fins que, aquest proper dissabte, es reprenguin les celebracions. Ho faran a les 10 hores, amb la tradicional visita al monòlit de la Mare de Déu del Lledó. Dues hores després, els més petits de cada casa ompliran el Pavelló per assistir a la gran festa infantil, mentre que a la tarda el Ball de Diables es convertirà en protagonista gràcies a la cercavila i la posterior lectura dels versots. Finalment, la jornada festiva del proper dissabte es clourà amb un dels plats forts d’aquesta Festa Major: el concert dels barcelonins Manel, que tornen a La Pobla per presentar el seu quart treball discogràfic.



L’endemà diumenge serà un dia de molta activitat festiva, principalment en un matí que combinarà trobades de vehicles clàssics i d’intercanvi de plaques de cava, un mercadet d’objectes de segona mà, la timbalada a càrrec del Ball de Diables Els Set Pecats Capitals i, també, la jornada futbolística de Tercera Divisió amb l’enfrontament entre el CF Pobla i La Jonquera. Ja a la tarda, l’orquestra Meravella protagonitzarà el concert de Festa Major, aportant els darrers tocs festius abans d’un nou parèntesi.

Així s’arribarà al dia gran d’aquesta Festa Major, el dijous 2 de febrer. La solemne missa, la cercavila i el vermut popular amb l’actuació de la Cobla de Reus seran les propostes matinals, mentre que ja a la tarda tindrà lloc la solemne processó i l’espectacle pirotècnic.



I pel que fa al darrer cap de setmana de celebracions, s’obrirà dissabte al migdia amb la inauguració de la nova Avinguda de la Química. Així mateix, durant tot el dia tindrà lloc la quarta edició del Campionat multiesportiu del Lledó. A la tarda, les propostes s’adreçaran al públic familiar i sobretot infantil, amb la gran festa i el correfoc infantils. Finalment, el diumenge 5 de febrer es clourà aquesta Festa Major en honor a la Mare de Déu del Lledó amb dues propostes esportives que La Pobla estrena enguany, com són els campionats de bàsquet 3x3 i de pàdel.