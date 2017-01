La gent gran del Morell celebra l'any nou amb un gran dinar

Fins a 180 assistents van compartir taula en aquest tradicional acte

Redacció

Actualitzada 23/01/2017 a les 19:31

La gent gran del Morell va celebrar, aquest passat diumenge, la seva tradicional trobada anual per celebrar l’arribada del nou any. Com cada any, el Pavelló va obrir les seves portes per acollir una nova edició del dinar de l’any nou de la gent gran. En aquesta ocasió van ser fins a 180 persones les que van acudir a la cita que anualment organitza l’Associació de Jubilats i Pensionistes del municipi morellenc.



A més dels protagonistes de la trobada, la gent gran, també s’hi va donar cita una àmplia representació consistorial encapçalada per l’alcalde del Morell, Pere Guinovart, qui va assistir a aquest tradicional acte acompanyat per diversos regidors del municipi. Com és costum, el bon ambient va regnar en aquesta agradable vetllada, que va prosseguir amb un ball amenitzat en directe i que va permetre als assistents gaudir fins ben entrada la tarda amb aquest tradicional i imprescindible acte que any rere any organitza l’Associació de Jubilats i Pensionistes del Morell, i que sempre compta amb una excel·lent resposta per part de la gent gran del municipi.