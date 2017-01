Els orígens vallencs del popular 'aftershave' Floïd, en un llibre

Una comunitat religiosa de Valls va regalar un pot amb aquest líquid ataronjat a un barber de Valls a principis del segle XX

No va ser fins l'any 1932, però, que el Floïd va començar a popularitzar-se molt gràcies al fill de Baptista, J.B. Cendrós, que va posar-se al capdavant de l'empresa que havia començat creant el seu pare el 1928. El barber va morir prematurament l'any 1937, i el seu fill, a més de fer popular la loció, va fer molta fortuna amb l'empresa. Amb aquests diners, va convertir-se en mecenes de moltes iniciatives catalanistes. Entre d'altres, va ser un dels fundadros d'Òmnium Cultural, d'Esquerra Democràtica de Catalunya, propietari de l'Editorial Aymà, mecenes de l'Institut d'Estudis Catalans, i patrocinador dels autors de la Nova Cançó, d'Edicions Proa, i de la Fundació Enciclopèdia Catalana.

El local que actualment ocupa un locutori al carrer de la Carnisseria del Barri Antic de Valls havia estat, antigament, una barberia. Però a més, va ser el lloc de naixement de la coneguda marca Floïd, que comercialitza la popular loció per després de l'afaitat, o aftershave, d'un color groc ataronjat. Així ho explica Genís Sinca al llibre El cavaller Floïd. Biografia de Joan B. Cendrós, que es presenta aquest dilluns al Teatre Romea de Barcelona, tal com avança El Portal Nou.El vallenc Joan Baptista Cendrós, conegut com 'lo Batiste', treballava en aquest establiment com a barber a finals del segle XIX. En aquell temps, Baptista també tallava els cabells de forma gratuïta a una comunitat religiosa de Valls, els Escolapis, que es trobaven al costat de l’església del Carme, molt a prop de la barberia. Uns anys més tard, a principis del segle XX, Baptista va decidir instal·lar-se a Barcelona i obrir allà una barberia, anomenada Buenos Aires, al carrer de Rocafort. En motiu de la seva marxa, els Escolapis van regalar-li una ampolla amb un líquid taronja: era un suc d'herbes, flors, alcohol i llimona que usaven per curar cremades, ferides, i també com a loció aftershave, i que uns anys més tard seria conegut arreu.