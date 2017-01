Es comencen a reparar els desperfectes que el temporal ha provocat a la Costa Daurada

Aquest divendres al matí s'han realitzat tasques de neteja i arranjament de les destrosses a Salou, Torredembarra la Pineda, Cambrils, Mont-roig del Camp, Cunit i el Vendrell

Actualitzada 23/01/2017 a les 15:38

Aigua, sorra i un marge de pedra caigut a Salou

A Torredembarra aigua i sorra han arribat a l'interior dels locals

Diverses afectacions a la platja de la Pineda

Tall de trànsit a Vilafortuny per acumulació d'aigua

Desperfectes al mobiliari urbà a Mont-roig del Camp

Cunit continua amb les tasques de neteja

Acumulació d'aigua als carrers i algues a la platja del Vendrell

Pujada de la marea a la Cala dels Capellans

El temporal de llevant que ha sacsejat Tarragona aquest cap de setmana ha provocat diversos desperfectes als municipis de la Costa Daurada. És el cas de Salou, Torredembarra la Pineda, Cambrils, Mont-roig del Camp, Cunit i el Vendrell, on aquest dilluns al matí s'estan duent a terme treballs d'arranjament a les platges i els passeigs marítims.En el cas de Salou els operaris estan realitzant tasques de neteja al passeig de Miramar i a diversos carrers del Barri de la Salut. Concretament estan desaiguant les vies més afectades i traient la sorra que hi va quedar acumulada. El temporal també va fer caure tres lloses del marge de pedra que separa la platja del passeig marítim, les quals es reposaran un cop es doni per finalitzada l'alerta. A més, a la platja de Ponent el temporal es va emportar gran part de sorra.A la platja de Baix a Mar de Torredembarra, els restaurants retiren la sorra de les terrasses i l’aigua que, en alguns casos, ha arribat fins a l’interior dels locals. Per la seva banda, efectius de la brigada municipal han iniciat la neteja d’algues i aquest dimarts començaran a retirar les congestes de més d’un pam de sorra que cobreixen el passeig marítim i els carrers més pròxims. Una excavadora també ha obert diversos passos d’aigua per evitar la inundació de vials. L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha explicat que l’aigua s’ha endut els pals que senyalitzen la platja dels Muntanyans i ha ocasionat algun desperfecte a la zona del port. Pel que fa a la platja, el batlle ha assenyalat que, tot i la reculada de sorra, s’espera que es recuperi de forma natural.Aquest episodi de vent i pluges també ha provocat desperfectes a la platja i el passeig marítim de la Pineda. El temporal ha afectat a les dutxes de la platja, que han perdut diverses peces de la base, així com també a instal·lacions de serveis a la platja -tubs d’aigua i d’electricitat-. La sorra gairebé ha desaparegut a la part central de la platja. Per tal d'arreglar aquests danys els equips del concessionari de neteja de platges i de la brigada municipal han iniciat aquest dilluns a les 9 del matí les tasques de neteja. En concret estan treballant a peu de platja i netejant el passeig marítim de pedres i sorra, el qual roman tallat mentre es duen a terme aquests treballs.Per altra banda, la zona Esquirol de Vilafortuny ha aparegut plena de sorra, per la qual cosa aquest dilluns al matí també s'hi han realitzat tasques de neteja. Cal dir que l'avinguda Diputació va romandre tallada al trànsit des de dissabte a la tarda fins aquest diumenge a la nit a causa de la gran acumulació d'aigua.A Mont-roig del Camp les principals afectacions han tingut lloc al Passeig Marítim, on la força de les onades ha provocat l’entrada de gran quantitat d’aigua i arena i desperfectes al mobiliari urbà com són les dutxes, bancs, als parcs infantils i també algunes voreres o baixants a les cales. Els habitatges no han situats a primera línia de mar no han estat afectats greument, excepte un edifici en què l’aigua i la sorra han entrat a la part baixa i han provocat diversos desperfectes.Aquest divendres al matí ha començat la neteja de troncs, pedres, sorra i mobiliari urbà trencat a la zona afectada, la senyalització dels desperfectes i el tall de la circulació als vehicles per preservar la seguretat dels ciutadans en algunes zones de la part de Ponent del municipi fins a la zona de l’Estany Gelat. En els propers dies es procedirà a la substitució de tot el mobiliari urbà afectat i es continuarà amb la neteja de la zona afectada.A Cunit, el temporal va portar aigua del mar i sorra al Passeig Marítim, on va traspassar la calçada tot arrossegant els contenidors més propers. Per aquest motiu es va tallar el Passeig Marítim per a poder fer els primers treballs de neteja aquest diumenge al matí. Les tasques de neteja i condicionament continuaran fins que es pugui recuperar la sorra perduda de la platja.Els serveis tècnics estan realitzant les comprovacions corresponents i avaluant els possibles danys soferts. El mobiliari urbà i les infraestructures han patit desperfectes mínims i es reposaran els elements malmesos com papereres i aparcament per a bicicletes.Diversos efectius també s’han posat a treballar aquest dilluns per resoldre el més aviat possible les incidències provocades a les platges del Vendrell. El regidor de Platges, Josep Marrasé, ha destacat que «ha estat un episodi excepcional que feia uns tretze anys que no es produïa i no s’ha pogut actuar fins que no ha amainat el temporal». El temporal ha provocat una acumulació d’aigua en els carrers més propers als passejos marítims i també d’algues en diferents punts de les platges. Les operacions que s’estan fent són l’obertura de canals a la sorra per desaiguar l’acumulació d’aigua i la retirada de les algues.Per altra banda, la Cala dels Capellans de Tarragona, a Cala Romana, ha registrat aquests dies una gran pujada del nivell de mar. El perfil de Twitter Platja Llarga Tarragona ho mostra amb un vídeo a la xarxa social.El temporal de llevant ha donat avui una tregua al litoral tarragoní, tot i que demà dimarts es tornarà a activar l'alerta per temporal marítim i vent.