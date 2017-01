El temporal deixa un escenari perfecte per als surfistes a la costa Daurada

Altes onades van permetre als esportistes realitzar increïbles trucs

Actualitzada 23/01/2017 a les 16:41

Si bé el temporal d'aquest cap de setmana ha deixat importants destrosses a tot el litoral tarragoní, les pluges i el vent van tenir una altra cara pels surfistes del territori. Les inclemències del temps van generar onades de gran alçada que van permetre als esportistes realitzar grans trucs que, quan el mar està calmat, no poden realitzar. La platja de Salou va ser una de les que va veure com molts surfistes s'introduïen dins l'aigua i lliscaven sobre les altes onades. L'usuari de Youtube Fran Molina ha penjat un vídeo on es poden veure molts surfistes a Salou.