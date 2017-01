No s'aclareix com es procedirà a substituir tant l'alcalde de Valls com els altres tres membres que també han de deixar-ho

Actualitzada 23/01/2017 a les 14:13

Albert Batet, Elsa Artadi, Lluís Guinó i Montse Candini, els quatre membres de la comissió executiva del PDeCAT afectats pel règim d’incompatibilitats, plegaran dels seus càrrecs al partit. «Deixaran la direcció després del consell nacional del proper dissabte 28 de gener», ha destapat la coordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, que no ha aclarit, però, com es procedirà a substituir-los. «Nosaltres només comuniquem aquesta decisió per respecte als consellers nacionals i a la resta de persones de l’executiva», ha assenyalat Pascal. «Els honora la seva coherència i la capacitat de tirar endavant en moments complicats, quan alguns han volgut estar més pendents d’algunes capelletes o familietes que res més», ha valorat la coordinadora del PDeCAT, en al·lusió a la pugna entre famílies del partit. La direcció del PDeCAT –que va ser escollida en primàries a finals de juliol del 2016- està formada per 12 persones i amb la renúncia d’Artadi, Batet, Candini i Guinó, plega un terç dels seus membres.